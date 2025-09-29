Das Wunnebad in Winnenden gießt in seiner neuen Sauna 24 Stunden lang auf – der Marathon verlangt Mitarbeitern und Besuchern einiges ab. Wir waren dabei.
29.09.2025 - 10:43 Uhr
Der Sommer ist vorbei, doch geschwitzt wird trotzdem – zumindest im Wunnebad Winnenden. Am Wochenende sogar auf rekordträchtige Weise: Das Bad hat mit einem echten Sauna-Marathon einen Weltrekord aufgestellt. Die Bedingungen: 120 Aufgüsse hintereinander, die binnen 24 Stunden die Besucher bei 80 Grad zum Schwitzen bringen. Ab 10 Uhr am Samstag lief die Sauna im Wunnebad ununterbrochen – am Sonntagmittag war klar: Der bisherige Rekord wurde verdoppelt. „Wir sind absolut happy, dass alles so funktioniert hat“, freut sich Bäderleiter Sascha Seitz.