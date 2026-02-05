Immer weniger Menschen in Deutschland geben sich das Ja-Wort. Das geht aus einer aktuellen Statistik zum Welttag der Ehe am 8. Februar hervor.
05.02.2026 - 08:40 Uhr
In Deutschland heiraten immer weniger Menschen. Zugleich halten die Ehen länger. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag zum Welttag der Ehe am 8. Februar vorlegte. Demnach ist die Zahl der Eheschließungen auf einem historischen Tiefststand angekommen: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 349.200 Ehen geschlossen, so wenige wie noch nie seit Beginn der Erfassung 1950