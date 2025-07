Ausraster im Fitnessstudio Mann zündet Umkleide an und versteckt sich im Solarium

In einem Fitnessstudio in Florida hat ein 25-jähriger Mann für einen bizarren Vorfall gesorgt: Er legte mutmaßlich ein Feuer in der Umkleidekabine, kletterte nackt in die Decke – und versteckte sich anschließend im Solarium.