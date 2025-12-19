Der Weltweihnachtscircus zeigt Solidarität mit einer großzügigen Spende. Derweil ermittelt die Polizei wegen Bedrohungen gegen den Tauben-Magier. Und Aktivisten sagen ihre Demo ab.
Die Hilfe der Holländer für kranke Kinder in Stuttgart hat Tradition: Der aus Amsterdam stammende Zirkuschef Dalien Cohen überreicht am Freitag Stefanie Schuster, der Präsidentin im Vorstand der Olgäle-Stiftung, einen Scheck über 39.372 Euro – den gesamten Erlös der Premierenvorstellung. Die Vorstellungen des Weltweihnachtscircus sind meist ausverkauft. Seit bald drei Jahrzehnten fließt der gesamte Erlös der ersten Vorstellung an Kinder des Olgahospitals, des sogenannten Olgäle, und deren Familien.