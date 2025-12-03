Vor der Premiere auf dem Wasen spricht Henk van der Meijden, 88, der Gründer des Weltweihnachtscircus’, über das Loslassen, Träume im Alter und verrät, wie man Sensationen steigert.
03.12.2025 - 15:01 Uhr
Am Donnerstag feiert der Weltweihnachtscircus mit der 31. Show auf dem Cannstatter Wasen seine Premiere. Zirkusgründer Henk van der Meijden, der in Den Haag lebt, ist bereits in Stuttgart eingetroffen. Wir sprachen mit dem 88-Jährigen über die neue Show, seine besondere Beziehung zu Stuttgart und darüber, wie künftig die Sicht ohne störende Masten im Zelt noch besser wird.