Inkontinenz ist weit verbreitet, trotzdem gibt es kaum gute Behandlungsmöglichkeiten. Das Klinikum Ludwigsburg arbeitet an einer neuen Methode, die jetzt erfolgreich zum Einsatz kam.
Weltweit sind mehr als 40 Prozent aller Frauen im Lauf ihres Lebens von Inkontinenz betroffen. Trotzdem gibt es bislang kaum gute Behandlungsmöglichkeiten. Meist wird Kunststoff in den Körper eingesetzt, was mit großen Risiken verbunden ist. Im Klinikum Ludwigsburg ist einer Betroffenen nun erstmals körpereigenes Gewebe anstelle eines Kunststoffnetzes eingesetzt worden. Sprecher Alexander Tsongas spricht von einem innovativen Verfahren, das weltweit bisher einmalig ist und vielen Frauen Hoffnung schenken könne.