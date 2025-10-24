Blutsauger auf dem Vormarsch: Weltweit breiten sich krankheitsübertragende Stechmücken immer schneller in neue Gebiete aus. Und erhöhen so das Risiko für Infektionen, wie eine neue Studie bestätigt.
Die Ausbreitung von Tier- und Pflanzenarten durch den Menschen hat in den vergangenen Jahrzehnten massiv zugenommen. Der zunehmende internationale Handel fördert besonders die Verschleppung kleiner Arten wie Mücken. Dies ist von großer gesundheitlicher Bedeutung, da eingeschleppte Mückenarten wie der Tigermoskito gefährliche Krankheiten wie Malaria, Dengue-Fieber und Zika übertragen.