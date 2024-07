Der Verursacher der weltweiten IT-Panne, das US-Unternehmen Crowdstrike, hat am Freitag angekündigt, das Problem sei „identifiziert, isoliert“ und „wird behoben“. Crowdstrike arbeite aktuell mit betroffenen Kunden daran.

red/AFP 19.07.2024 - 12:36 Uhr

Der Verursacher der weltweiten IT-Panne, das US-Unternehmen Crowdstrike, hat am Freitag angekündigt, das Problem sei „identifiziert, isoliert“ und „wird behoben“. Crowdstrike arbeite aktuell mit betroffenen Kunden daran, erklärte Unternehmenschef George Kurtz in den Onlinediensten X und Linkedin. Demnach liegt der Fehler in einem Update für Anwendungen des Microsoft-Programms Windows.