Mehr Waffen schaffen mehr Frieden? Nein, definitiv: Nein! Das Gegenteil der Fall.

Die Fakten: Die weltweiten Militärausgaben sind 2024 zum zehnten Mal in Folge gestiegen. Rund 2,72 Billionen US-Dollar (etwa 2,38 Billionen Euro) wandten alle Staaten zusammen für das Militär auf, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in seinem neuen Bericht mitgeteilt hat. Das waren inflationsbereinigt 9,4 Prozent mehr als 2023 – der größte Anstieg von einem aufs nächste Jahr seit dem Ende des Kalten Krieges.

Besonders stark war der Anstieg dem Institut zufolge in Europa und im Nahen Osten, was mit den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen sowie dem Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon begründet werden könne.

Die schmutzige Seite des Krieges: Foto: Imago//SOPA Images

Deutschland weltweit auf Platz vier bei Militärausgaben

Deutschland verbrauchte 2024 laut Sipri 88,5 Milliarden US-Dollar (77,6 Milliarden Euro) für das Militär – 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit lag die Bundesrepublik zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung vor allen anderen Ländern Zentral- und Westeuropas. Weltweit kam Deutschland demnach auf Platz vier, hinter dem Spitzenreiter USA sowie China und Russland auf den Plätzen zwei und drei.

Der Sipri-Bericht zeigt, dass alle europäischen Staaten – mit Ausnahme von Malta – ihre Militärausgaben 2024 erhöhten. Russland war dabei mit 149 Milliarden Dollar (knapp 131 Milliarden Euro) das Land in Europa, das mit Abstand am meisten für sein Militär ausgab.

Die von Russland angegriffene Ukraine verwandte 64,7 Milliarden Dollar (rund 56,7 Milliarden Euro) darauf.

Mit 34 Prozent war die Ukraine weltweit das Land, das den größten Anteil seines Bruttoinlandsprodukts für seinen Militärapparat ausgab.

Die schmutzige Seite des Krieges: Eine Junge radelt durch das zerstörte Gaza-Stadt. Foto: Imago/NurPhoto

USA machten mehr als ein Drittel der Militärausgaben aus

Die USA, seit Jahren die unangefochtene Nummer eins bei den Militärausgaben, machten dem Bericht zufolge mit 997 Milliarden Dollar (874 Milliarden Euro) 37 Prozent der weltweiten Militärausgaben aus.

China, auf Platz zwei der Liste, steigerte seine Aufwendungen um sieben Prozent auf 314 Milliarden Dollar (etwa 275 Milliarden Euro) und verzeichnete somit drei Jahrzehnte ununterbrochenen Anstiegs seiner Militärausgaben.

Im Nahen Osten stiegen die Militärausgaben laut Sipri zwar insgesamt, aber eine markante Erhöhung verzeichneten nur Israel und der Libanon. Israels Ausgaben stiegen demnach mit 65 Prozent so stark wie seit dem Sechstagekrieg 1967 nicht mehr, auf 46,5 Milliarden Dollar (gut 40 Milliarden Euro).

Der jährlich erscheinende Sipri-Bericht zu den Militärausgaben in aller Welt gilt als umfassendste Datensammlung dieser Art. Zu den Ausgaben zählen die Friedensforscher auch Aufwände für Personal, Militärhilfen sowie militärische Forschung und Entwicklung.

Die schmutzige Seite des Krieges: Foto: Imago//Andreas Stroh

„Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor“

„Si vis pacem para bellum“, lautet ein bekanntes lateinisches Sprichwort – wörtlich übersetzt lautet es: „Wenn du (den) Frieden willst, bereite (den) Krieg vor.“ Es geht zurück auf den römischen Politiker und Schriftsteller Marcus Tullius Cicero, der den Ausspruch im Januar 43 v. Chr. vor dem römischen Senat gesagt habe soll.

Eine weitere Quelle des Aphorismus ist der römische Militärschriftsteller Vegetius (um 400 n. Chr.) im Vorwort zu Buch III seines Werkes „De re militari“: „Qui desiderat pacem, bellum praeparet“ – „Wer (den) Frieden wünscht, bereite (den) Krieg vor.“

Damals wie heute waren es unruhige Zeiten. Im Jahr 43 v. Chr. herrschte im Römischen Bürgerkrieg. Cicero hielt seine berühmten „orationes philippicae“ (Philippische Reden) gegen Marcus Antonius, den General des ermordeten Julius Cäsar. Im Jahr 400 n. Chr. versank das einst so stolze „imperium romanum“ im Chaos von Thronwirren und Völkerwanderungen.

Die schmutzige Seite des Krieges: Foto: Imago/Xinhua

Was Verteidigung kostet

Und heute? Chaos, Konflikte, Kriege, wohin man nur schaut. Ukraine, Sudan, Kaschmir, Myanmar, Republik Kongo. Die Welt brennt an vielen Ecken.

Die schmutzige Seite des Krieges: Eine Junge steht in Kaschmir (Indien) vor den Trümmern seines elterlichen Hauses, das durch indische Soldaten zerstört wurde. Foto: Imago/Middle East Images

Die Welt ist aus den Fugen geraten

Mit dem Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas, der andauernden russischen Invasion in der Ukraine sowie Spannungen in Asien und Konflikten in Afrika zeichnet sich nach Einschätzung von Experten ein „noch gefährlicheres Jahrzehnt“ für die Menschheit ab.

Die Welt sei in ein „höchst unbeständiges Sicherheitsumfeld“ eingetreten, das anhalten werde, heißt es in dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht zum militärischen Gleichgewicht (The Military Balance 2024) britischen Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS).