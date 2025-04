Weltwirtschaft in Konfusion

US-Präsident Donald Trump macht mit seiner konfusen Politik auch die Deutschen ärmer. Doch es gibt noch weitere gewichtige Faktoren, dass unser Wohlstandsmodell an seine Grenzen stößt, meint Matthias Schiermeyer.

Matthias Schiermeyer 16.04.2025 - 15:45 Uhr

Es ist leicht nachvollziehbar, dass die US-Bürger derzeit auf die Barrikaden gehen. Wenn ihr Präsident Donald Trump weiterhin Chaos bei den Zöllen verbreitet, dürfte er die amerikanische Wirtschaft in die Rezession steuern, den Dollar massiv schwächen, die Inflation drastisch in die Höhe treiben und die Altersvorsorge auf breiter Front unterminieren. Hierzulande darf sich niemand gelassen zurücklehnen: Auch die Deutschen werden in Mitleidenschaft gezogen.