Vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos hat Donald Trump die Europäer - traditionell enge Verbündete der USA - einmal mehr vor den Kopf gestoßen. Jetzt reist der US-Präsident in die Schweiz.
21.01.2026 - 04:02 Uhr
Washington - Grönland, Zölle, Gazastreifen: Vor seiner Reise nach Davos zum Weltwirtschaftsforum (WEF) hat US-Präsident Donald Trump die Europäer in große Aufregung versetzt. Sie suchen eine Antwort auf seine Drohung mit Zöllen gegen Deutschland und andere Länder für den Fall, dass Dänemark die Arktisinsel Grönland nicht an die USA verkaufen sollte. Jetzt kommt Trump zur WEF-Jahrestagung in die Schweizer Berge und spricht dort auf einer Weltbühne. Das ist von seinem Besuch zu erwarten: