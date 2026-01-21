Donald Trump droht auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit der Übernahme Grönlands. Der US-Präsident lässt sich von seinem Kurs nicht abbringen - und fordert Verhandlungen.
– US-Präsident Donald Trump hat seine Ansprüche auf das zum Königreich Dänemark gehörende Grönland bekräftigt. Nur die USA könnten „dieses riesige Stück Land“ verteidigen, sagte Trump beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. „Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit.“ Er strebe darüber „unverzügliche Verhandlungen“ mit Europa an.