Trump, Trump, Trump: Beim Weltwirtschaftsforum gibt es kaum ein Entkommen vom US-Präsidenten. Manche meinen, das WEF habe damit seine Aufgabe vernachlässigt.
23.01.2026 - 04:30 Uhr
Davos - Viele hatten nicht so recht daran geglaubt: "Im Geiste des Dialogs" sollte das Weltwirtschaftsforum stehen. Ein hehrer, aber illusorischer Wunsch, dachte man erst. Doch ausgerechnet US-Präsident Donald Trump sorgte am Ende dafür, dass es genau so kam. Was bleibt von diesem geopolitischsten Weltwirtschaftsforum seit vielen Jahren?