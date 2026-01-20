Die EU will eigentlich geschlossen auf die Drohungen von Donald Trump reagieren. In der Realität erklingt aber eine regelrechte Kakofonie.
20.01.2026 - 18:16 Uhr
Ursula von der Leyen gibt sich kampfbereit. „Unsere Antwort wird unerschrocken, geschlossen und angemessen sein“, betonte die EU-Kommissionschefin in ihrer Rede am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos angesichts der Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland. Die politische Realität in der EU ist aber kompliziert. Selbst in dieser existenziellen Krise erscheint die EU alles andere als geschlossen.