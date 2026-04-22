Mitten im Grünen, zwischen historischen Spuren und lebendiger Natur, verwandelt sich das Gelände des Archäologischen Parks Ostkastell am 1. Mai in eine große Erlebniswelt für Familien. Von 11 bis 17 Uhr lädt das KinderNaturErlebnisFest dazu ein, draußen aktiv zu werden, Neues zu entdecken und die Natur mit allen Sinnen zu erleben.

Was das Fest besonders macht: Es ist nicht nur ein klassischer Aktionstag, sondern eine Mischung aus Abenteuer, Wissensvermittlung und freiem Entdecken – und gilt in dieser Form als einzigartig im Schwäbischen Wald.

Inklusion im Fokus: Ein Fest für alle Sinne und Fähigkeiten

Ein besonderer Fokus liegt auf der Zugänglichkeit: Das KinderNaturErlebnisFest versteht sich ausdrücklich als „Fest für alle“. Neben klassischen Mitmachangeboten gibt es etwa einen Rolliparcours, Einblicke in die Welt blinder Menschen sowie Gebärdendolmetscherinnen, die an verschiedenen Stationen unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, das KinderNaturErlebnisFest als gastgebende Kommune im Schwäbischen Wald ausrichten zu dürfen“, sagt Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr. Eingeladen seien Familien, Naturbegeisterte und alle, die einen besonderen 1. Mai erleben möchten.

Natur erleben: Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Unter dem Motto „Natur erleben, entdecken und begreifen“ steht das eigenständige Ausprobieren im Mittelpunkt. Über das gesamte Gelände verteilt entstehen Mitmachstationen, an denen Kinder und Erwachsene gleichermaßen aktiv werden können.

Ob Basteln mit Naturmaterialien, das Erkunden des Waldes und seiner Bewohner oder das Kennenlernen der Waldarbeit – überall geht es darum, Natur nicht nur zu sehen, sondern zu verstehen. Dabei werden spielerische Ansätze bewusst mit inhaltlicher Tiefe kombiniert.

Wer es abenteuerlicher mag, kann sich auf Entdeckungstour begeben, einen Bach näher erforschen oder sich auf dem Sandberg austoben. Auch ungewöhnliche Perspektiven gehören dazu: So besteht etwa die Möglichkeit, das Gelände im Rollstuhl zu erleben und damit neue Blickwinkel einzunehmen.

Viele Partner gestalten das Programm

Konzipiert wird das Fest vom Verein Schwäbischer Wald Tourismus gemeinsam mit „Waldmeister“ Walter Hieber. Unterstützt werden sie von zahlreichen Partnern: Naturparkführer, Forst BW, das WaldMobil sowie engagierte Vereine und Organisationen aus Welzheim tragen dazu bei, dass ein vielseitiges Programm entsteht. Und weil Entdecken hungrig macht, sorgen Direktvermarkter und Vereine für regionale Speisen und Getränke.

„Das KinderNaturErlebnisFest verbindet Spaß mit Wissen. Kinder lernen so die Bedeutung der Natur auf spielerische Art und Weise kennen und entwickeln ein Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit“, sagt Landrat Richard Sigel, Vorsitzender des Schwäbischer Wald Tourismus e.V.. Inzwischen sei die Veranstaltung ein echtes Highlight im Schwäbischen Wald und fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders.

Höhepunkt am Nachmittag: die WaldFee

Ein fester Programmpunkt folgt am Nachmittag: Um 14 Uhr wird unter den Augen vieler Kinder die neue Schwäbische WaldFee in ihr Amt eingesetzt. Gemeinsam mit dem Liedermacher Tom Lugo entsteht dabei ein besonderer Moment, der Tradition, Musik und kindliche Begeisterung verbindet. Neben der Einsetzung gestaltet er auch ein Musikabenteuer um 14.30 Uhr.

Comeback der Schwäbischen Waldbahn

Parallel zum KinderNaturErlebnisFest feiert auch die Schwäbische Waldbahn ihr Comeback. Nach einer knapp zweijährigen Zwangspause infolge eines Starkregenereignisses im Juni 2024 nimmt sie zum 1. Mai wieder den Betrieb auf. Der Neustart wird mit einem großen Eröffnungswochenende begangen: Vom 1. bis 3. Mai gibt es mehrere Fahrtage und Sonderverkehre im Schwäbischen Wald.

Endlich rollt am 1. Mai wieder die Waldbahn. Foto: Gottfried Stoppel

Die offizielle Eröffnungsfahrt beginnt am Freitag, 1. Mai, um 9.20 Uhr in Stuttgart mit einer Diesellok. Ab 10.30 Uhr wird die Fahrt ab Schorndorf mit einer Dampflok fortgesetzt. Am Samstag, 2. Mai, verkehren Sonderzüge der Wieslauftalbahn im Zwei-Stunden-Takt zwischen Schorndorf und Welzheim. Die Nutzung ist zum VVS-Tarif sowie mit dem Deutschland-Ticket möglich.

Unsere Empfehlung für Sie Waldbahn in Welzheim Volldampf für die Waldbahn: Arbeiten für den Neustart laufen Nach den Hochwasserschäden werden aktuell an der Strecke der Schwäbischen Waldbahn die Hangrutschungen gesichert. Im Mai sollen die Züge wieder fahren.

Am Sonntag, 3. Mai, folgt ein regulärer Fahrtag ab Schorndorf mit Dampflokbetrieb. Damit stehen drei Tage ganz im Zeichen der historischen Bahn unter dem Motto „Mit Volldampf voraus“.

Anreise zum KinderNaturErlebnisFest in Welzheim

Die Anreise am 1. Mai zum Fest ist unkompliziert: Vom Bahnhof Schorndorf fährt am Veranstaltungstag der Regiobus 263 kostenfrei nach Welzheim. Damit soll möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern eine umweltfreundliche Anreise ermöglicht werden.

Wer mit dem Auto kommt, findet vor Ort ausgewiesene Parkplätze. Von dort führen kurze, ausgeschilderte Fußwege direkt zum Ostkastell. Mehrmals am Vormittag gibt es zudem ein römisches Geleit von der Ausstiegsstelle des Regiobusses bis zum Veranstaltungsgelände.

Breite Unterstützung aus der Region

Veranstaltet wird das KinderNaturErlebnisFest von der Stadt Welzheim mit Unterstützung des Schwäbischer Wald Tourismus und des Rems-Murr-Kreises.

Programm online abrufbar

Das detaillierte Programm mit allen Stationen, Angeboten und Zeiten ist online verfügbar unter der Adresse www.schwaebischerwald.com. So können Besucher ihren Tag im Voraus planen und gezielt die Angebote auswählen, die sie besonders interessieren.