Welzheim 1. Mai im Schwäbischen Wald: Familienfest mit Comeback der historischen Waldbahn
Natur, Spiel und Abenteuer: Am 1. Mai wird das Ostkastell in Welzheim zur Erlebniswelt für Familien. Parallel startet die Waldbahn mit großem Festwochenende.
Natur, Spiel und Abenteuer: Am 1. Mai wird das Ostkastell in Welzheim zur Erlebniswelt für Familien. Parallel startet die Waldbahn mit großem Festwochenende.
Mitten im Grünen, zwischen historischen Spuren und lebendiger Natur, verwandelt sich das Gelände des Archäologischen Parks Ostkastell am 1. Mai in eine große Erlebniswelt für Familien. Von 11 bis 17 Uhr lädt das KinderNaturErlebnisFest dazu ein, draußen aktiv zu werden, Neues zu entdecken und die Natur mit allen Sinnen zu erleben.