Am Freitag hatten die Einsatzkräfte in Winnenden und Welzheim einiges zu tun: Unabhängig voneinander krachte es dreimal. Zwei der vier Verletzten sind minderjährig.

Phillip Weingand 24.01.2026 - 14:23 Uhr

In Welzheim und Winnenden (Rems-Murr-Kreis) haben sich am Freitag unabhängig voneinander drei Unfälle mit insgesamt vier Verletzten ereignet. Gegen 13.30 Uhr fuhr in Welzheim eine 73 Jahre alte Ford-Fahrerin aus einem Grundstück an der Friedrich-Bauer-Straße und übersah dabei den VW einer 33-Jährigen. Diese wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.