Welzheimer Biergarten: Warum unsere Leser den Biergarten am Tannwald lieben

Ein Blätterdach, das Schatten spendet, dazu ein erfrischendes Getränk und vielleicht noch einen leckeren Happen dazu: Im Sommer gibt es kaum etwas Wohltuenderes als den Besuch in einem Biergarten oder einem anderen Open-Air-Lokal. Gerade der Rems-Murr-Kreis bietet in dieser Hinsicht eine wirklich große Auswahl. Deshalb wollten wir neulich von unserer Community wissen, welcher Biergarten aus ihrer Sicht der schönste ist. Das Ergebnis unserer Umfrage war überraschend klar: Von mehreren hundert Teilnehmern gab rund ein Viertel dem Welzheimer Biergarten am Tannwald seine Stimme. Wir wollten wissen, warum das Lokal derart beliebt ist, und haben uns vor Ort umgesehen.

„Es freut mich immer, wenn die Leute uns sagen, dass es wieder geschmeckt hat. Und es ist schön zu sehen, wie hier richtige Freundschaften entstehen.“ Bernd Brestel, Biergarten am Tannwald Hinter dem Biergarten steht seit knapp vier Jahren ein Quartett: Kornelia Brestel, 69 Jahre und jung geblieben, ist die Frontfrau. Das Wirtinnen-Dasein liegt ihr im Blut: „Schon meine Mutter kam aus der Gastronomie“, sagt sie. Vor dem Biergarten hat sie zehn Jahre lang das Restaurant im Golfclub Haghof betrieben. Ihr Mann Bernd, 66 Jahre und der ruhige Anker, steht ihr täglich zur Seite. Sohn Marvin (39), eigentlich in Vollzeit Chef des Lokals Zur Obermühle in Welzheim, unterstützt die beiden, unter anderem mit Essen aus seinem Lokal, wie Wildgerichten und anderen Specials. Derzeit kommen die Salat-Bowls sehr gut bei den Gästen an. Und seine Frau Katharina trägt dafür Sorge, dass im Hintergrund alles läuft.

Der Biergarten in Welzheim ist nicht ohne Grund so beliebt

Viele der Gäste kommen regelmäßig in den Biergarten am Tannwald. Foto: Phillip Weingand

Ein großer Pluspunkt für viele Besucher ist die Lage. Der Welzheimer Biergarten liegt direkt am Waldrand, umgeben von hohen Bäumen und beschattet von großen Kastanien. Unter den Besuchern sind heute vier der Stammgäste, sie haben es sich an einem der Tische ganz nah am Tresen bequem gemacht. „Die Luft hier oben im Schwäbischen Wald ist einfach viel besser als in Stuttgart oder Schorndorf“, meint eine von ihnen. Kein Wunder: Welzheim ist Luftkurort. Derzeit, erzählen sie, kämen sie jeden Abend hierher. „Mal sind wir zu viert, dann wieder zu acht.“ Was auch an der Wirtin liege: „Sie ist einfach die Beste“, sagt einer. Stammtische gibt es hier übrigens gleich mehrere.

Das Verhältnis zu den Mitarbeitern, aber natürlich auch zu den Gästen ist den Brestels wichtig. „Ich versuche, jeden von ihnen mit Namen anzusprechen, die Leute wollen doch begrüßt werden“, sagt Kornelia Brestel. Und für ihren Mann Bernd ist positives Feedback von Gästen vielleicht das Beste am Arbeitsalltag überhaupt: „Es freut mich immer, wenn die Leute uns sagen, dass es wieder geschmeckt hat. Und es ist schön zu sehen, wie hier richtige Freundschaften entstehen.“

Unsere Community lobt auch die Umgebung. Das ist verständlich: In der Nähe befinden sich viele Wander- und Spazierwege wie einer der „Feenspuren“-Premiumwanderwege sowie diverse Fahrradrouten. Direkt am Biergarten gibt es zudem einen Minigolfplatz, der in den Ferien und an Wochenenden geöffnet hat – und einen ganz besonderen Spielplatz, bei dem die Kids sich in einem hölzernen Römerkastell austoben können. Die Familienfreundlichkeit ist einer der Punkte, die unsere Leser besonders oft hervorgehoben haben. Und auch Vierbeiner gehen dank der Hundetankstelle nicht leer aus.

Viele Ausflügler kommen mit der Waldbahn nach Welzheim

Die Schwäbische Waldbahn fährt wieder regelmäßig durch den Schwäbisch-Fränkischen Wald. Foto: Gottfried Stoppel

Ein anderer Grund, warum der Biergarten in Welzheim so beliebt ist, ist das Bier. „Wir servieren hier unter anderem Augustiner-Bier aus Bayern, das darf nicht jeder. Die nächste Stelle, wo man es bekommt, ist in Stuttgart“, sagt Bernd Brestel. Dahinter scheint mehr zu stecken als reines Marketing, denn viele Besucher loben das kühle Blonde hier ausdrücklich. „Ich bin Bierliebhaber und kenne mich schon aus. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten“, sagt beispielsweise Erdinc aus Schwäbisch Gmünd, der hier zusammen mit seinem Kollegen Fabian den Feierabend genießt. Zum guten Geschmack trägt vermutlich bei, dass die Brestels es in gekühlten Bierkrügen servieren – gerade bei den derzeitigen Temperaturen kommt das bei den Gästen gut an.

Wer nicht unbedingt in der Nähe wohnt und den Ausflug zum Biergarten mit einem besonderen Erlebnis verbinden möchte, kann auch reisen wie anno dazumal: Ganz in der Nähe hält regelmäßig die Schwäbische Waldbahn. Der historische Dampfzug konnte wegen der Schäden durch das Hochwasser im Jahr 2024 lange Zeit nicht fahren, doch seit diesem Frühjahr bringt er Passagiere wieder von Schorndorf nach Welzheim. „Wenn er fährt, kommen hier 400 Leute auf einmal an“, erzählt Kornelia Brestel.

Aber auch für aktive Sportler ist der Biergarten ein beliebtes Ziel. „Ich bin schon von Schorndorf hierheraufgelaufen. Man braucht etwa drei Stunden für die Wanderung – die Strecke ist sehr schön, man wandert an blühenden Orchideen vorbei“, erzählt ein Stammgast.

Öffnungszeiten Bei Biergartenwetter hat der Welzheimer Biergarten am Tannwald von Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags sind die Öffnungszeiten von 14 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen öffnet er bereits um 11 Uhr. Wer sich wegen des Wetters unsicher ist, kann sich vor einem Besuch im Internet unter www.welzheimer-biergarten.de schlau machen.