Der Vorstand des Ortsvereins Marbach-Bottwartal der Arbeiterwohlfahrt (AWO) plant den Verkauf einer Eigentumswohnung, um die Haftkosten für Sedia Kijera aufzubringen. Der Gambier soll sie dann abstottern – so das Land ihn einreisen lässt.

Karin Götz 31.07.2024 - 14:44 Uhr

Es wäre ein ungewöhnlicher und bislang wohl einzigartiger Schritt. Doch was ist im Fall des Kirchheimer Altenpflegehelfers, der freiwillig nach Gambia ausgereist ist, um einer Abschiebung zu entgehen, gewöhnlich? Der vierköpfige Vorstand des Ortsvereins Marbach-Bottwartal der AWO will in die Bresche springen und dem Land die 33 000 Euro zahlen, die die Inhaftierung von Sedia Kijera im Abschiebegefängnis in Pforzheim gekostet hat.