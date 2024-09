Ein Asylziel am Limit

Wende in der Migrationspolitik?

Irreguläre Migration überfordert unser Land. Jetzt ist allerhöchste Zeit für eine Kurskorrektur, fordert StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 09.09.2024 - 13:24 Uhr

Um gleich zum Punkt zu kommen: Es ist höchste Zeit für eine Wende in der Asylpolitik. Dafür gibt es habhafte Gründe: überlastete Kommunen, überforderte Schulen, importierte Sicherheitsrisiken wie etwa die im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil weitaus überhöhte Zahl an ausländischen Tatverdächtigen bei Gewaltdelikten. Es geht nicht in erster Linie um das Asylrecht, wie es im Grundgesetz garantiert ist. 99 Prozent der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und meist auch hier bleiben, sind nach juristischen Maßstäben nicht asylberechtigt. Das waren im ersten Halbjahr 2024 nur 0,6 Prozent.