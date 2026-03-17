Wendlingen hat ein Teilstück einer Straße im Gewerbegebiet Wert an eine Firma verkauft. Eine Durchfahrt für alle ist dort deswegen bald nicht mehr möglich – zum Unmut der Anlieger.
17.03.2026 - 14:37 Uhr
Die Firma TTS Tooltechnic Systems, eine Ausgründung der Festo GmbH und Co. KG, ansässig im Wendlinger Gewerbegebiet Wert und einer der größten Gewerbesteuerzahler der Stadt, will expandieren – und hat dafür ein großes Areal gegenüber ihres bestehenden Geländes erworben. Gebaut werden soll dort ein neues Hochregallager. Mitten durch das neue TTS-Gelände führt allerdings die Wertstraße, die das Gewerbegebiet erschließt und sozusagen einmal ums Karree führt.