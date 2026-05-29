Wendlingen im Kreis Esslingen Street-Soccer-Feld am Schwanenplatz wird gebaut
Die Stadt Wendlingen macht den ersten Schritt und wertet den Schwanenplatz im Bahnhofsbereich auf - auch um das subjektive Sicherheitsbedürfnis zu stärken.
Die Stadt Wendlingen macht den ersten Schritt und wertet den Schwanenplatz im Bahnhofsbereich auf - auch um das subjektive Sicherheitsbedürfnis zu stärken.
Eigentlich könnte der Schwanenplatz zwischen Holzparkhaus und Wendlinger Bahnhof längst aufgehübscht sein, da sich bei der Weiterentwicklung des benachbarten Otto-Quartiers aber nichts tut, lag das Projekt lange auf Eis. Jetzt greift die Stadt ein. Man wolle den Platz gestalten, was aber aufgrund der Rahmenbedingungen nicht so einfach sei, verkündete Markus Lämmle, der 1. Beigeordnete der Stadt, auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das Ziel: „Wir wollen eine Aufwertung des Platzes erreichen und ihn beleben.“ Damit würde auch die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöht werden, so Lämmle mit Blick auf die derzeitig wenig ansprechende Ausgestaltung des Areals.