Wendlingen im Kreis Esslingen: Street-Soccer-Feld am Schwanenplatz wird gebaut

Eigentlich könnte der Schwanenplatz zwischen Holzparkhaus und Wendlinger Bahnhof längst aufgehübscht sein, da sich bei der Weiterentwicklung des benachbarten Otto-Quartiers aber nichts tut, lag das Projekt lange auf Eis. Jetzt greift die Stadt ein. Man wolle den Platz gestalten, was aber aufgrund der Rahmenbedingungen nicht so einfach sei, verkündete Markus Lämmle, der 1. Beigeordnete der Stadt, auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das Ziel: „Wir wollen eine Aufwertung des Platzes erreichen und ihn beleben.“ Damit würde auch die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöht werden, so Lämmle mit Blick auf die derzeitig wenig ansprechende Ausgestaltung des Areals.

Der Vorschlag der Verwaltung: Im vorderen Teil soll ein Street-Soccer-Feld gebaut werden, vom Land würde eine solche Maßnahme mit 60 Prozent der Gesamtkosten, kalkuliert wird mit rund 100,000 Euro, gefördert. Bei der Stadt blieben also etwa 40.000 Euro hängen. So günstig werde man eine solche Anlage nicht mehr bekommen, erläuterte Lämmle: „Mit dem Bau wollen wir zudem ein Zeichen setzen. Schließlich fordert der Jugendrat der Stadt schon lange die Umsetzung des Projekts.“

Nicht alle Fraktionen sind begeistert von dem Street-Soccer-Plan

Während der Vorschlag bei den Grünen, der SPD sowie den Freien Wähler (FW) großen Anklang fand, war die CDU-Fraktion im Wendlinger Stadtrat indes wenig begeistert. „Wir halten das für falsch an dieser Stelle“, monierte Alois Hafner (CDU). Ganz aktuell hätte man sich für eine Videoüberwachung am Bahnhof entschieden – auch um das Sicherheitsbedürfnis an dem bekannten Wendlinger Brennpunkt zu erhöhen: „Und jetzt wollen wir unsere Jugendlichen dort hin schicken.“ So lange es hell ist, sei das kein Problem, aber er bezweifelte, dass die Wendlinger Elternschaft ihren Nachwuchs in den Abendstunden dort sehen wolle. Obendrein gebe es beim Jugendhaus einen dringend sanierungsbedürftigen Sportplatz, wo das Geld besser aufgehoben wäre: „Am Bahnhof ist eine solche Investition eine klare Fehlentscheidung.“

Widerspruch kam von Susanne Essig (FW): „Der Schwanenplatz ist ein ‚Unort‘ und wir müssen dort dringend etwas tun.“ Obendrein gebe der Standort unter der Brücke einen Mehrwert, da er wettergeschützt sei, so die Stadträtin weiter. Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel betonte, dass Bahnhofsbereich kein Kriminalitätsschwerpunkt sei: „Für die Videoüberwachung haben wir uns ausschließlich wegen dem zunehmenden Vandalismus entschieden.“

Dem Schwanenplatz fehlt eine klare Ordnung

Nicht von der Hand zu weisen sei indes, dass dem Areal als unstrukturiertem Raum eine klare Ordnung fehle: „Das beeinträchtigt das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen.“ Eine komplette Neugestaltung des Platzes sei in den nächsten Jahren aus bekannten Gründen nicht realisierbar: „Aber wir können jetzt ein Modul herausgreifen, um dem Raum eine Teilstruktur zu geben.“ Geht der Förderantrag durch, womit zu rechnen sei, ergebe sich eine einmalige Chance, bei der gleichzeitig Mittel der Stadt gespart werden: „Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dort etwas zu tun“, machte Weigel seinen Standpunkt deutlich. Die Stadt sei zwar nicht Eigentümer des Areals sondern das Land, da über die Brücke eine Landesstraße führt - aber auch das Regierungspräsidium habe bereits sein Einverständnis gegeben, ergänzte Lämmle. Letztlich entschied sich der Rat trotz des Vetos der CDU-Fraktion mehrheitlich für den Vorschlag der Stadt – unter dem Vorbehalt, dass die Maßnahme durch das Landessanierungsprogramm zu 60 Prozent gefördert wird.