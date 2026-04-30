Wendlingen Nach Erfolg im Vorjahr: Stadtstrand startet in eine neue Runde
Der Wendlinger Stadtstrand geht am 1. Mai in eine neue Runde: Die Betreiberin und ein Vertreter der Stadtverwaltung verraten, wie es in diesem Jahr weitergeht.
Der Wendlinger Stadtstrand geht am 1. Mai in eine neue Runde: Die Betreiberin und ein Vertreter der Stadtverwaltung verraten, wie es in diesem Jahr weitergeht.
Nach dem erfolgreichen Probelauf im vergangenen Jahr öffnet der Wendlinger Stadtstrand mitten in der City am 1. Mai wieder seine Tore – die Ankermieterin ist mit Clea Casal von der benachbarten Gelateria Italiana dieselbe geblieben, auch am Konzept wird nichts verändert. Gefeilt wurde indes an den Öffnungszeiten und auch das bauliche Drumherum wurde professioneller.