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Wendlingen Nach Erfolg im Vorjahr: Stadtstrand startet in eine neue Runde

Wendlingen: Nach Erfolg im Vorjahr: Stadtstrand startet in eine neue Runde
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Anfang der Woche sah es noch trist aus, aber ab dem 1. Mai geht der Wendlinger Stadtstrand in einen neue Runde. Foto: kd

Der Wendlinger Stadtstrand geht am 1. Mai in eine neue Runde: Die Betreiberin und ein Vertreter der Stadtverwaltung verraten, wie es in diesem Jahr weitergeht.

Nach dem erfolgreichen Probelauf im vergangenen Jahr öffnet der Wendlinger Stadtstrand mitten in der City am 1. Mai wieder seine Tore – die Ankermieterin ist mit Clea Casal von der benachbarten Gelateria Italiana dieselbe geblieben, auch am Konzept wird nichts verändert. Gefeilt wurde indes an den Öffnungszeiten und auch das bauliche Drumherum wurde professioneller.

 

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt Casal. Auch ihre Kunden im Eiscafé fiebern dem Restart entgegen: „Vor allem die mit kleinen Kindern, die können dann wieder im Sand buddeln, während sich ihre Eltern im Liegestuhl ausruhen.“ Neu ist der feste Zaun um das Gelände, der den provisorischen Bauzaun vom vergangenen Jahr ersetzt, der sich bei Wind als wenig stabil erwiesen hatte. Zudem werden noch direkt am Gelände von der Stadt noch vier Pkw-Stellplätze sowie Fahrradabstellplätze entstehen, wie Markus Lämmle, Erster Beigeordneter bei der Stadt Wendlingen, ankündigt.

Die Öffnungszeiten von Wendlingens Stadtstrand

Geöffnet ist der Stadtstrand Donnerstag und Freitag von 17 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Dass es unter der Woche erst zwei Stunden später losgeht, ist ein Zugeständnis an die Nachbarschaft, die im Vorjahr teils von zusätzlichem Lärm beeinträchtig worden war. Zur Eröffnung gibt es Musik von einem eigens engagierten DJ, an der Bar die bewährten Cocktails, aber auch alkoholfreie Getränke sowie Eis und Sandwiches. Weiterhin besteht die Möglichkeit für Wendlinger Vereine, Schulen und sonstige Institutionen, sich auf dem Stadtstrand zu präsentieren – Interessenten sollen sich direkt bei Casal oder bei der Stadt melden. Die Wendlinger Geschäftsfrau hat bis Ende August einen Pachtvertrag für das Gelände unterschrieben – bei gutem Wetter, besteht aber laut Lämmle die Möglichkeit auf eine Verlängerung.

Zwar zuerst nur als Interimslösung geplant, entwickelte sich der Wendlinger Stadtstrand im vergangenen Jahr zu einem echten Renner. Foto: kd

Indes laufen hinter den Kulissen die Planungen für das sogenannte „WENA-Areal“, zu dem auch das rund 500 Quadratmeter große Areal, das als Stadtstrand genutzt wird, gehört: Der städtebauliche Wettbewerb namens „Tor zur Innenstadt“ steht kurz vor dem Abschluss. Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat noch in seiner Mai-Sitzung präsentiert werden. Ziel ist ein städtebauliches Entwurfskonzept für die Neubebauung des prägenden Areals an der Achse vom Marktplatz zum Bahnhof – dazu gehört in erster Linie der dem Stadtstrand gegenüberliegende Gebäudekomplex Albstraße 23 bis 25, der sich in privater Hand befindet. Die Eigentümerfamilie beabsichtigt hier ein nachhaltiges Wohn- und Geschäftshaus inklusive Tiefgarage zu erstellen. In dem neuen Gebäudeensemble sollen im Erdgeschoss Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen sowie ein Supermarkt entstehen, in den den Obergeschossen unter anderem Wohnungen.

Bau des Wendlinger Ärztehauses dauert noch

Auf dem „Stadtstrand“-Grundstück, dass sich in kommunalem Besitz befindet, ist ein Ärztehaus geplant. Nachdem sich die Stadt entschieden hatte, nicht selbst zu bauen, wird ein finanzstarker Investor gesucht. Die Stadt sucht parallel Ärzte, die in die drei bis vier geplanten Praxen in dem Neubau gehen: „Wir führen aktuell viele Gespräche mit potenziellen Kandidaten“, bestätigt Lämmle. Er ist guter Dinge, dass es mit einem Ärztehaus klappen wird.

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Da bis zur Neubebauung aber noch viel Zeit ins Land gehen wird, hatten sich die Wendlinger Anfang 2025 trotz anfänglicher Widerstände entschieden, aus der Brache, die nach Abriss der Vorbebauung entstanden war, interimsweise einen Stadtstrand einzurichten. Auch um zu vermeiden, dass es auf dem zentral gelegenen Areal zu Fehlnutzungen kommt.

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