Gesundheits-Apps sollen Patienten bei der Behandlung ihrer Krankheit unterstützen. Doch digitale Gesundheitsanwendungen setzen sich in Baden-Württemberg nicht durch. Warum ist das so?

Viviana Bastone 12.07.2024 - 17:19 Uhr

Seit Oktober 2020 können Ärzte ihren Patientinnen und Patienten Gesundheits-Apps verschreiben. Doch die Nachfrage hält sich bislang in Grenzen: So wurden in Baden-Württemberg bei mehr als zehn Millionen Arztkontakten nur rund 43 000 Mal digitale Gesundheitsanwendungen verordnet. Das geht aus dem Barmer-Arztreport 2024 hervor. Für Winfried Plötz, Landesgeschäftsführer der Barmer in Baden-Württemberg, bleiben die sogenannten DiGA damit hinter den Erwartungen zurück.