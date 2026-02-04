Am Freitag, 06. Februar 2026, beginnen in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele – doch in Deutschland ist die Vorfreude bislang überschaubar. Das zeigen aktuelle Umfragen des Meinungsforschungsinstituts YouGov.
YouGov: 49 Prozent der Deutschen wenig bis gar keinem Interesse an den Olympischen Spielen 2026
49 Prozent der mehr als 2000 Befragten gaben an, an den Winterspielen wenig oder gar nicht interessiert zu sein. Lediglich 40 Prozent erklärten, sehr oder zumindest einigermaßen interessiert zu sein. Entsprechend zurückhaltend fällt auch die Erwartung an die TV-Nutzung aus: 59 Prozent halten es für eher unwahrscheinlich oder ganz ausgeschlossen, die Spiele aktiv zu verfolgen.