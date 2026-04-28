Nur noch bei rund jedem vierten Paar verdient einer allein. Das Statistische Bundesamt zeigt, wie sich die Erwerbstätigkeit in Partnerschaften verändert.

dpa 28.04.2026 - 09:03 Uhr

Wiesbaden - In Deutschland sinkt die Zahl der Paare, in denen ein Partner alleine verdient. In der Gruppe von rund 14 Millionen Paaren im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren traf das im vergangenen Jahr noch auf 25,2 Prozent der Paare zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Jahr 2015 waren es noch 32,5 Prozent gewesen. Der zweite Partner war hier jeweils gar nicht oder nur geringfügig erwerbstätig.