Weniger Fracht bei der Bahn 500 000 Lkw mehr auf den Straßen?
In einem Brandbrief an die Regierung schlagen Anbieter im Kombiverkehr Alarm: Die Transporte auf der Schiene gehen zurück – mit Folgen für Wirtschaft, Klima und Bürger.
„Rettet den Kombinierten Verkehr!“ Mit diesem Appell haben führende Anbieter den Brandbrief überschrieben, der bei Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Evelyn Palla, der neuen Chefin der Deutsche Bahn AG, nun auf dem Tisch liegt. Die Logistiker warnen vor einem drastischen Rückgang der Frachttransporte auf der Schiene und der umweltschädlichen Rückverlagerung auf die Straße in großem Ausmaß.
