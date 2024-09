Weniger Gedichtanalyse, mehr Aufklärung über Fake News: Die Schüler im Land kritisieren veralteten Unterricht - und wollen eine Kommission, die sich langfristige Gedanken über Bildung machen soll.

red/dpa/lsw 04.09.2024 - 08:18 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sehen vor Beginn des neuen Schuljahres viel Nachholbedarf in der Bildungspolitik. „In der Schule erhalten wir veralteten Unterricht, mit überholten Unterrichtskonzepten und aus der Zeit gefallenen Inhalten“, kritisiert der Landesschülerbeirat in einem Schreiben an Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und weitere Akteure der Bildungspolitik.