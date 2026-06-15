Alle zwei Jahre präsentiert der Bericht «Bildung in Deutschland» eine umfassende Bestandsaufnahme. Diesmal wird eine Trendwende sichtbar - doch die bedeutet nicht unbedingt weniger Probleme.
15.06.2026 - 13:00 Uhr
Berlin - In Kitas und Schulen macht sich der Geburtenknick bemerkbar. Wie aus dem nationalen Bildungsbericht hervorgeht, sinkt die Zahl der in Kitas betreuten Kinder unter drei Jahren erstmals auch in Westdeutschland. Ab dem Schuljahr 2027/28 seien abnehmende Schülerzahlen an den Grundschulen zu erwarten, auch weil weniger Menschen zuwandern als zuletzt.