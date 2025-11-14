Die Bundesregierung kritisiert Drogenbeauftragten Streeck für seinen Vorschlag, die Abgabe teurer Medikamente an Hochbetagte zu begrenzen. Dies entspreche nicht ihrer Haltung.
Die Bundesregierung hat ihren eigenen Drogenbeauftragten Hendrik Streeck (CDU) wegen eines Vorschlags zur Begrenzung der Abgabe teurer Medikamente an hochbetagte Patienten kritisiert. "Im Ministerium wird diese Zielrichtung nicht verfolgt", sagte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) am Freitag der "Bild"-Zeitung. Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, es sei klar, dass Streecks Haltung "nicht unsere Haltung als Bundesregierung" sei.