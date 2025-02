Um 18 Uhr war die Wahl vorbei, wie ging sie aus? Diese Frage hielt Millionen Bundesbürger in Atem, wie auch in Datenströmen zu erkennen ist. Zeit zum Telefonieren war vorerst nicht.

dpa 24.02.2025 - 16:41 Uhr

Düsseldorf/Berlin - Die Bundestagswahl hat den Datenverkehr im Handynetz zwischenzeitlich deutlich in die Höhe getrieben. Wie der Netzbetreiber Vodafone mitteilte, wurden in seinem Mobilfunk-Netz am Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr zehn Prozent mehr Daten verschickt als im gleichen Zeitraum an den beiden Sonntagen davor. Konkurrent O2 Telefónica vermeldete ebenfalls einen Anstieg in diesem Zeitraum, und zwar um knapp zehn Prozent in Relation zu den beiden vorangegangenen Sonntagen.