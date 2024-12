Die Weinbauern müssen bei den Einkommen erhebliche Rückschläge verkraften. Den Schweinehaltern geht es dagegen nach mageren Jahren wieder besser.

Ulrich Schreyer 16.12.2024 - 17:54 Uhr

Der Bauernverband in Baden-Württemberg sieht den heimischen Weinanbau in Gefahr. „Der Weinbau in Baden-Württemberg steckt in einer existenziellen Krise“, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes, Joachim Rukwied. Schon seit einiger Zeit werden Rebflächen stillgelegt. Wenn es hier in den nächsten keine Wende gebe, „wird sich dieser Trend verstärkt fortsetzen“. Im vergangenen Landwirtschaftsjahr, das am 30. Juni endete, seien die Unternehmensergebnisse bei den Wengertern um 58 Prozent eingebrochen. Wegen eines Rückgangs im Konsum und günstiger Importweine stehe der Weinmarkt unter Druck. Die Winzerfamilien benötigten deshalb dringend eine Entlastung bei den Kosten. Ein wichtiger Schlüssel sei auch eine bessere Vermarktung der Weine aus dem Lande, sagte Rukwied, der auch Präsident des Deutschen Bauernverbands ist. „Hier sind vor allem die Weinbranche und die Akteure im Handel gefordert“. In der Vergangenheit hatte es um die Werbung für den heimischen Wein immer wieder Diskussionen gegeben. Lang Zeit herrschte auch die Ansicht vor, hier müsse es keine besonderen Anstrengungen geben: „Mir trinket onseren Trollinger selber“.