Laut RKI sind sie eine der größten Herausforderungen für die globale Gesundheit: Antibiotikaresistenzen. Weltweit nehmen sie dramatisch zu. Forscher legen eine Prognose zur künftigen Entwicklung vor. Ihr Fazit: Es sind dringend neue Strategien nötig.
Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, ist das mitunter lebensgefährlich. Bis zum Jahr 2050 könnten weltweit mehr als 39 Millionen Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen sterben, bei weiteren 169 Millionen Todesfällen könnten solche Erreger zumindest eine Rolle spielen.