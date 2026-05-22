Die Zahl psychisch kranker Menschen hat sich laut einer Studie in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. Frauen und Jugendliche sind besonders betroffen, zwei Erkrankungen stechen besonders hervor. Ein Überblick über die seelischen Leiden der Weltbevölkerung.
Die Zahl der Menschen, die mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, hat sich in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. Hauptgrund sind die Zahl stark angestiegener Fälle von Angststörungen und Depressionen weltweit, wie eine neue Studie im Fachjournal „The Lancet“ zeigt.