Was tun, wenn das Halbjahreszeugnis schlecht ausgefallen ist? Drei Experten erklären, wie Mütter und Väter Kinder in der Schule unterstützen können – und was sie unterlassen sollten.
30.01.2026 - 10:17 Uhr
Die Halbjahreszeugnisse stehen an – und manches fällt schlechter aus, als von den Eltern erwartet oder erhofft. Vor allem Mütter geben sich dann oft selbst die Schuld, machen sich Vorwürfe, fragen sich, ob sie ihrem Kind mehr hätten helfen können. Wir haben drei Expertinnen und Experten gefragt, ob, wie viel und auf welche Art und Weise Eltern ihren Nachwuchs bei schulischen Themen unterstützen sollten.