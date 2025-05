Donald Trump hat darauf verzichtet, am Donnerstag in die Türkei zum Ukraine-Gespräch zu reisen. Kommt er nun doch noch?

red/AFP 15.05.2025 - 10:24 Uhr

US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Worten eine Reise in die Türkei zu den dortigen Ukraine-Gesprächen am Freitag. „Wenn etwas passiert, komme ich am Freitag“, sagte Trump am Donnerstag bei einem Besuch in Katar. Delegationen aus der Ukraine und Russland wollen ab Donnerstag in Istanbul über eine mögliche Waffenruhe für die Ukraine verhandeln. Die russische Delegation ist nach Angaben russischer Staatsmedien bereits in der Türkei angekommen.