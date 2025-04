Gestiegene Energiepreise, höhere Lebensmittelpreise, steigende Mieten: um die finanzielle Situation vieler Familien ist es nicht zum Besten bestellt. Die Zahl der Privatinsolvenzen steigt. Wie das Verfahren funktioniert – und warum es eine Chance für überschuldete Menschen sein kann.

Harald Czycholl 17.04.2025 - 15:00 Uhr

Es passierte schleichend: Ihr damaliger Mann bestellte in ihrem Namen immer neue Sachen im Internet. Nach der Trennung stand Doris B. aus Karlsruhe allein da – und mit knapp 40 000 Euro bei verschiedenen Gläubigern in der Kreide. Ihre Rettung war die Schuldnerberatung der Diakonie Baden: Ihr wurde eine Betreuerin an die Seite gestellt, sie meldete Privatinsolvenz an, sie verpflichtete sich, keine neuen Schulden zu machen und jeden zusätzlichen Cent zu melden. Seitdem geht es wieder aufwärts in ihrem Leben.