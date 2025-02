Endlich haben die drei letzten Stars das Finale von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL erreicht. Bei den letzten Prüfungen warten noch einige Überraschungen auf sie. Lilly, Alessia oder Pierre – wer kann letztlich das Publikum von sich überzeugen?

Wichtigster Gesprächsstoff:Die Erwartung ist groß, nachdem die Halbfinalisten alle Sterne in der Prüfung erspielt haben. Doch das heiß ersehnte Essen entpuppt sich als seltsam. Warum sind die drei Hühner schwarz? Egal, sie werden unter den üblichen Anweisungen von Edith zubereitet. Doch alle außer Edith stellen ernüchtert fest: „Es schmeckt einfach nicht.“ Aber Lilly sieht es pragmatisch: „Mein Magen war trotzdem voll.“

Bester Spruch: „Ich find es richtig gut, dass ich die ganzen Nieten hier weggeknallt hab!“, freut sich Pierre über seinen Einzug ins Finale.

Größte Herausforderungen: Im Finale müssen Alessia, Pierre und Lilly noch einmal jeweils eine Prüfung absolvieren. Alessia fängt schon beim Anblick von Sonja und Jan an zu weinen. Sie soll Sterne in einem Kammersystem, in dem allerlei Getier auf sie wartet, sammeln. Sehr zögerlich arbeitet sie sich vorwärts, überwindet ihre Angst vor Schlangen, aber dann traut sie sich nicht in die zweite Kammer. Damit hat sie keinen Stern gewonnen. „Ich bin so stolz, ich war bei den Schlangen“, resümiert sie. Doch für das Team gibt es keine Vorspeise.

Pierre muss für die Hauptspeise die obligatorische Essensprüfung meistern. Um es besonders fies zu gestalten, bekommt er zunächst eine leckere Variante vorgesetzt, bevor dann das eigentliche Mahl serviert wird. Krokodil-Hoden, Kamelfuß, pürierte Kuh-Vagina und ein angebrütetes Hühnerei verputzt er nahezu ungerührt. Respekt! Nur ein Büffelauge kommt ihm wieder hoch. Vier Sterne für Hauptspeisen und ein Getränk sind ihm sicher.

Bei Lilly heißt es fünf Sterne, oder keinen. Sie muss mit Schnorchel und Taucherbrille ihren Kopf in eine Art Aquarium stecken und dann fünf Minuten ausharren – egal ob Aale oder Kröten um sie herum schwimmen. Doch als mehrere Aale in ihrem Shirt landen, ist es für die sonst so kämpferische Lilly zu viel. Sie bricht ab. Das ist eine Überraschung! Keine Nachspeise für das Team und bittere Tränen der Enttäuschung bei Lilly.

Kleine Überraschungen für die Finalisten. Foto: RTL/Folge 18_017

Schönste Aufmunterung: Bei einer Schatzsuche können die Finalisten Geschenke gewinnen, die ihnen ihre Liebsten ins Camp geschickt haben. Dazu müssen sie einige Fragen beantworten. Ein bisschen emotional wird es, als Pierre sich fragt, von wem sein Geschenk ist: „Ich habe keine Liebsten, ich bin doch ganz alleine auf der Welt.“ Lilly sagt dazu: „Du hast jetzt mich.“ In dem Geschenk befindet sich ein Stoffaffe von seinem Begleiter. Lilly bekommt von ihrem Sohn Amadeus ein Armband und Alessia eine Haarspange von ihrer Tochter und ein Briefchen ihres Mannes.

Emotionalster Moment: Die drei Finalisten lassen sich genussvoll die von Pierre erspielte Hauptspeise schmecken. Das ist jedes Mal ein besonderer Moment, wenn die Anspannung von den Campbewohnern abfällt und sie ihre Lieblingsspeisen genießen dürfen.

Wer gewinnt die Dschungelkrone: Lilly Becker (zweiter Platz: Pierre Sanoussi-Bliss , dritter Platz: Alessia Herren)