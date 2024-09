Die US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump haben sich in Philadelphia bei ihrem ersten TV-Duell einen hitzigen Schlagabtausch geliefert. Erste Umfragen geben Hinweise darauf, wer in den Augen der Zuschauer das Duell gewonnen hat.

Sandra Belschner /dpa 11.09.2024 - 11:19 Uhr

Es war der bisher wichtigste Moment im US-Wahlkampf: Kamala Harris und Donald Trump trafen in ihrer ersten TV-Debatte aufeinander. Es wurde hitzig diskutiert. Nach fast 100 Minuten Wortgefecht im Constituion Center in Philadelphia gab es nur mehr eine letzte Frage: Hat Vizepräsidentin Kamala Harris das TV-Rennen für sich entschieden? Oder hat der Republikaner Donald Trump gewonnen? Beide Kandidaten deklarierten den Sieg für sich. Doch wer gab laut Zuschauer am Ende das bessere Bild ab?