Tennisprofi Alexander Zverev hat den ersten deutschen Grand-Slam-Titel im Männer-Einzel seit Boris Becker 1996 verpasst. Der 27 Jahre alte Hamburger unterlag klar dem favorisierten Italiener Jannik Sinner (23) in Melbourne mit 3:6, 6:7 (4:7), 3:6. Damit verlor er auch das dritte Grand-Slam-Finale seiner Karriere bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere.

Nach den US Open 2020 und den French Open im Vorjahr kassierte der Hamburger nun auch in Melbourne eine Niederlage beim letzten Schritt Richtung Grand-Slam-Turniersieg. Der Weltranglistenzweite - der mit Spitznamen auch Sascha genannt wird - verlor im siebten Duell mit Sinner zum dritten Mal und verpasste seinen insgesamt 24. Turniersieg auf der ATP-Tour. In der Geschichte des Profitennis hatten vor ihm nur fünf Spieler ihre ersten drei Grand-Slam-Finals verloren.

Bei einem Sieg gegen Sinner hätte sich Zverev zum ersten deutschen Grand-Slam-Turniersieger bei den Männern seit 29 Jahren gekürt. Damals hatte Boris Becker in Melbourne triumphiert. Neben Becker konnten aus Deutschland auch Steffi Graf, Michael Stich und Angelique Kerber Grand-Slam-Titel in der Profiära feiern.

Sinner hingegen feierte seinen dritten Triumph im dritten Grand-Slam-Finale und festigte seine souveräne Spitzenposition im ATP-Ranking. Im vergangenen Jahr hatte er in Melbourne und bei den US Open in New York triumphiert. Nun sicherte sich der 23-Jährige bei den Australian Open 2025 mehr als zwei Millionen Euro Preisgeld.

Wer hat die meisten Gran Slam Titel?

Der beste deutsche Tennisspieler in der Rangliste der Gran-Slam-Titel ist Boris Becker. Sechs Stück hat er in seiner Karriere gewonnen. Schaut man jedoch auf das internationale Feld, so sieht Becker eher blass aus. Der beste Spieler weltweit kommt auf 24 Grans-Slam-Titel. Es ist Novak Djokovic - allein zehn Mal hat er die Australien Open gewonnen. Dicht darauf folgt Rafael Nadal mit 22 Titeln - allein 14 davon holte er in Paris. Platz drei belegt Roger Federer mit 20 Titeln.

Bei den Damen steht Margaret Smith-Court mit 24 Titeln an Platz 1.

2020 bei den US Open hatte Zverev erstmals ein Grand-Slam-Finale bestritten. Er verlor es gegen den Österreicher Dominic Thiem nach einem dramatischen Tiebreak in fünf Sätzen. 2024 musste er sich trotz starker Leistung im Endspiel der French Open in Paris dem Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben - ebenfalls nach einem engen Entscheidungssatz.