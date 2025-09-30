Ein Milliarden-Deal erschüttert die Gaming-Welt. Einer der bekanntesten Spieleentwickler verschwindet von der Börse und wechselt in die Hände mächtiger Investoren.
30.09.2025 - 13:43 Uhr
Electronic Arts (EA), einer der größten Videospielkonzerne der Welt, wird für 55 Milliarden US-Dollar verkauft. Käufer ist ein Konsortium aus dem saudischen Staatsfonds PIF, der US-Investmentgesellschaft Silver Lake und Affinity Partners, dem Unternehmen von Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Damit geht EA vollständig in private Hand über und wird von der Börse genommen.