Seit über zwei Jahrzehnten rätselt die Welt, wer hinter dem berühmtesten Street-Art-Künstler unserer Zeit steckt. Nun scheinen neue Indizien das Geheimnis zu lüften.
18.03.2026 - 10:42 Uhr
Im Frühjahr 2026 bebt die Kunstwelt: Nach über zwei Jahrzehnten des Rätselratens scheint das größte Geheimnis der modernen Popkultur endgültig gelüftet zu sein. Eine aufwendige, weltweite Recherche von Reuters-Journalisten brachte handfeste Beweise ans Licht, die auf einen ganz bestimmten Namen deuten: Robin Gunningham (der zwischenzeitlich auch den Namen David Jones genutzt haben soll).