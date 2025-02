Nur vier AfD-Großspender in den letzten vier Jahren – das geht aus den Unterrichtungen durch die Präsidentin des Deutschen Bundestages hervor. Spenden im Wert von über 35.000 Euro müssen der Bundestagspräsidentin gemeldet werden.

Davon haben im Fall der AfD seit der Bundestagswahl 2021 vier Großspender der AfD Gebrauch gemacht. Wer sind die zahlungskräftigen Unterstützer?

AfD-Spende von Hartmut Issmer

Am 25. Januar 2023 ging bei der Präsidenten des Deutschen Bundestages die Spende von Hartmut Issmer aus Weimar ein. Issmer spendete der AfD 265.050 Euro. Gegenüber RTL/N-TV begründete der Bauingenieur seine Spende mit seiner Ablehnung der Bundesregierung und des „Corona- und Klimaschwachsinn[s]“. Den Kurs gegenüber Wladimir Putin und der russischen Regierung lehne er ab.

AfD-Spender Winfried Stöcker

Der Lübecker Arzt Prof. Dr. Winfried Alexander Stöcker spendete der AfD 1.500.000 Euro. Die bis dahin höchste Spende der Parteigeschichte ging am 21. Januar 2025 bei der Partei ein. Im November 2021 hatte Stöcker am Lübecker Flughafen rund 50 Personen mit einem illegalen Corona-Vakzin geimpft und musste dafür eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro zahlen.

AfD-Spende von Horst Jan Winter

Nur drei Tage nach der Stöcker-Spende ging eine Spendenanzeige über fast eine Million Euro von Horst Jan Winter bei der Bundeswahlleiterin ein. Der Jenaer Bürogroßhändler Udo Böttcher trennte sich daraufhin von Aufsichtsrat Winter. Dieser wiederum distanzierte sich von Extremismus. Die gesichert als extremistisch eingestuften Landesverbände sollen nichts von dem Geld erhalten, heißt es. Dazu habe er die AfD angewiesen,so Winter.

Auch diese Zahlung ist rechtlich heikel, denn indirekte Spenden über Strohmänner wären illegal. Dass es sich um eine solche handelt, bestreiten die Beteiligten allerdings vehement. Winter ist angeblich schwer krank und will völlig unabhängig gehandelt haben. Vor seiner Spende soll er laut Medienberichten finanzielle Zuwendungen von Böttcher erhalten haben.

AfD-Fan Henning Conle?

Gerhard Dingler aus Frastanz in Vorarlberg (Österreich) zeigte am 3. Februar eine AfD-Spende in Höhe von 2.349.906,62 Euro an. Am vergangenen Dienstag berichteten Spiegel und Standard dann aber über den Verdacht, dass Dingler lediglich als Strohmann für den Duisburger Immobilien-Milliardär Henning Conle gedient habe. Zuvor hatte die Raiffeisenbank Montfort eine Anzeige wegen des Verdachts auf „Geldwäscherei und verdeckte Treuhänderschaft“ erstattet, obwohl eine Schenkungsurkunde über 2,6 Millionen Euro von Conle an Dingler vorliegen soll.

Gerhard Dingler – mit gleichnamigen Personen in Deutschland weder verwandt noch verschwägert – ist Geschäftsmann und war früher Geschäftsführer der FPÖ Vorarlberg. Zwar soll seiner Familie „halb Feldkirch-Altenstadt“ gehören, wie Medien den lokalen Volksmund zitieren, doch wird Dinglers reale Großzügigkeit in der Alpenrepublik eher angezweifelt. Der Tenor laut der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“: „Kein reicher Vorarlberger würde so etwas mit seinem Privatvermögen tun.

Geldwäsche-Ermittlungen gegen Gerhard Dingler

Das Bundeskriminalamt und die österreichische Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermitteln nun gemeinsam. Die mutmaßlich Beteiligten werden der Geldwäsche und der verdeckten, illegalen Parteienfinanzierung verdächtigt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste die AfD über sieben Millionen Euro Strafe bezahlen.

AfD-Großspenden seit 2021

2.349.906,62 Euro von Gerhard Dingler

1,5 Millionen Euro von Winfried Stöcker

999.990 Euro von Horst Jan Winter

265.050 Euro von Hartmut Issmer

Milliardär Henning Conle, 81 Jahre alt, hat sein Vermögen mit Immobilien gemacht. Wie die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry den Medien berichtete, soll Conle Petry schon zwischen Oktober 2015 und Mai 2016 getroffen haben, um über eine mögliche anonyme Spende zu reden. Sie habe dies aber abgelehnt, so Petry. Conle soll die AfD-Vorsitzende Alice Weidel außerdem schon im Wahljahr 2017 auf Umwegen gesponsert haben. 150.000 Euro wurden damals zurück überwiesen, die Ermittlungen fallengelassen.