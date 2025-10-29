Es ist kalt und nass – innerhalb weniger Tage hat sich die Zahl abgegebener Igel im Tierheim Ludwigsburg verdoppelt. Das sind die wichtigsten Tipps für unverhoffte Igel-Eltern.
29.10.2025 - 05:00 Uhr
„Wir haben 50 Igel?“ Überrascht von der hohen Zahl ist Ursula Gericke, die das Tierheim in Ludwigsburg leitet. Erst wenige Tage zuvor hatte sie im Heim von nur etwa 20 bis 30 abgegebenen Igeln erfahren – nun hakt sie aufgrund der Anfrage unserer Zeitung intern selbst noch mal nach. Kälte und Nässe hatten den stacheligen Säugern in den vergangenen Tagen zugesetzt. Immer mehr von ihnen werden völlig entkräftet aufgelesen und abgegeben.