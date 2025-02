Spinnen, Schlangen, Tränen, Pipi-Zoff – die Stars im Camp durchleben Panik, Wut und Versöhnung. Tag 13 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL im Schnellcheck.

Wichtigster Gesprächsstoff: Null Sterne für Anna-Carina und Jörg. Dabei kommen die beiden bester Laune zur Dschungelprüfung, die an Tag 13 Solarium im „Murwillumbah Sun“ heißt. Stolze acht Sterne haben die beiden in Aussicht, doch dafür müssen sie auch etwas tun. Anna-Carina und Jörg werden jeweils in eine Kammer gelegt und festgeschnallt. Dabei sind sie von verschiedenfarbigen Leuchtröhren umgeben. An den Röhren befinden sich Zahlencodes, die sie benötigen, um später an die Sterne zu kommen. Die Tücke: Sobald sie in den Kammern liegen, wird es dunkel und Schlangen sollen in die Kammern kriechen, so der Plan. Doch noch bevor es auch nur eine Schlange in die Kammer schafft, ruft Anna-Carina: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ Dabei hatte die Schlagersängerin vor der Prüfung noch verkündet, sie wolle beweisen, dass sie die mutige Anna ist und siegessicher zu Jörg gesagt: „Wir schlagern uns durch!“ Jörg tröstet sie nach der abgebrochenen Prüfung und zeigt sich verständnisvoll.

Lesen Sie auch

Größter Aufreger : Die Camp-Toilette bewegt die Gemüter. Anna-Carina beschwert sich, dass die Toilettenbrille voller Urin ist und Edith hat sofort eine Vermutung, wer der der Übeltäter oder besser Übeltäterin ist. Zum dritten Mal bereits hätte sie das bei Alessia mitbekommen und sie wird sie auch darauf ansprechen. Aber da ist jemand schneller: Anna-Carina konfrontiert Alessia mit Ediths Verdacht, noch bevor diese es selbst schafft. Alessia kocht vor Wut, fühlt sich bloßgestellt. Vor der gesamten Gruppe bricht ein Streit los. Alessia: „Ich bin eine hygienische, saubere Frau und sie stellt mich hier hin, als würde ich die Toilette vollpinkeln, wie ein kleines Kind!“ Und an Edith gerichtet: „Das ist das letzte Mal, dass ich mit dir gesprochen habe!“

Doch damit sind die Toilettendramen noch nicht ausgestanden: Dieses Mal durchlebt Maurice einen Schock. Neben der Toilette sichtet er eine Spinne. „Die ist so vogelspinnenmäßig!“ Er will, dass jemand sie für ihn entfernt und droht sonst „geh ich draußen pinkeln.“

Nervensäge des Tages: Edith arbeitet sich als Nervensäge vor: Erst legt sie sich beim Toiletten-Eklat mit Alessia an, dann weint sie beim Kochen, weil es keiner würdigt, dass sie es allen recht machen will. Und am Ende drängt sie Alessia eine Entschuldigung für ihre Vorwürfe regelrecht auf. Und als alle im Camp, auch Anna-Carina, fantasieren, was sie gerne essen würden, kann sie sich eine fiese Bemerkung über die null Sterne nicht verkneifen. Es kommt zum Streit.

Emotionalster Moment: Der Streit zwischen Timur und Maurice geht in die nächste Runde – es wird laut, Timur weint. Letztendlich beschließen sie sich gegenseitig in Ruhe zu lassen.

Bester Spruch: Pierre ist im Dschungeltelefon, die Tür springt auf, Maurice schaut rein, verlangt einen Ranger, der die Spinne entfernt und verschwindet wieder. Pierre schaut irritiert. Sein Kommentar dazu: „Das war echt, das muss man sich vorstellen. Einen Ranger? Wegen einer Spinne? Wir sind im Dschungel.“

Wer muss das Camp verlassen: Jörg Dahlmann

Diese Stars sind noch im Dschungel:

•Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

•Anna-Carina Woitschack (32, Schlagersängerin)

•Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

•Alessia Herren (23, Reality-Star)

•Edith Stehfest (30, Musikerin)

•Timur Ülker (35, Schauspieler)

•Lilly Becker (48, Model)