Auch am sechsten Tag geht es im Dschungelcamp emotional zu: Timur und Maurice weinen, Yeliz spricht über ihren heutigen Kontakt zum Ex Jimi Blue und ein Spiegel führt zu Spannungen.

Bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL gibt es Tipps zur Allgemeinbildung, Bekenntnisse und natürlich reichlich Tränen. Wir haben die Höhepunkte der Sendung zusammengefasst.

Größter Aufreger: „Beim Spiegel scheint die Gerechtigkeit aufzuhören“, stellt Sam fest. Als Alessia sich am Morgen fertig machen will, fehlt das gute Stück nämlich. Sam vermutet, dass Edith ihn mitgenommen hat. Dabei sollen sich den doch zwölf Personen miteinander teilen. Als Alessia und Sam ihn benutzen wollen, gewährt Edith ihnen nur einen kurzen Augenblick dafür. Schwuppdiwupp, nimmt sie ihn einfach wieder mit ins Camp und lässt Alessia und Sam fassungslos zurück. Alessia weiß darauf nur noch eines zu sagen: „Boah Junge, fuckt die mich ab.“

Wichtigster Gesprächsstoff: Alessia und Sam platzen vor Neugier: Wie steht es nun um Yeliz und Jimi Blue Ochsenknecht? Kontakt haben die beiden wohl wieder. Yeliz bestätigt das. Jimi hätte sich nach mehreren Jahren über seinen Anwalt gemeldet. So richtig verweigern wollte Yeliz ihm seinen Besuch nicht. Schließlich sei Jimi der Vater ihrer dreijährigen Tochter, sagt der Reality-Star. So kam es, dass Jimi Blue bei einem seiner Besuche auf Yeliz‘ Sofa übernachten wollte. Das wurde die nächsten Male für ihn offenbar selbstverständlich. Und irgendwann waren auch noch immer mehr von seinen Sachen in ihrer Wohnung: Koffer, Taschen Kartons. Das wollte sie nicht. Doch mehr beklagt sich Yeliz darüber, dass Jimi Blue nichts von seiner Tochter wissen wollte. Ihr Freund Jannik hatte sich stattdessen um sie gekümmert. Außerdem hätte Jimi wohl finanzielle Probleme gehabt, bei denen sie ihm auch schon mal ausgeholfen hatte. Sie hätte es selbstverständlich gefunden, das zu tun.

Schlimmster Ekel-Moment: Zwei Löffel Kakerlaken- und Madenlarven, matschiges Stinketofu, pürierte Hahnenfüße, Schweinezitzen, püriertes Bullenhirn: Die Dschungelprüfung an Tag sechs fordert einiges an Selbstbeherrschung – auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Nervensäge des Tages: Der 66-jährige Jürgen kann es nicht glauben. Maurice kennt Salvador Dalí nicht. Jörg versucht zu beschwichtigen, das sei nun mal eine andere Generation, aber Jürgen gibt nicht auf, lässt das Argument nicht gelten. Es gäbe nichts Wichtigeres als Allgemeinwissen. Als Maurice sagt, Allgemeinwissen sei nicht seins, kennt Jürgens Fassungslosigkeit keine Grenzen: „Bei aller Liebe. Der soll die Schule nochmal machen.“ Maurice ist tief getroffen, fühlt sich bloßgestellt.

V.l.: Jürgen Hingsen, Jörg Dahlmann, Timur Ülker diskutieren über Allgemeinbildung. Foto: RTL

Im Dschungeltelefon, fließen beim 26-Jährigen Tränen: „Mir ist es einfach nicht leicht gefallen in der Schule.“ Und findet es absolut nicht in Ordnung, dass Jürgen ihn in aller Öffentlichkeit bloßgestellt hat. Jörg ist im Dschungeltelefon überzeugt, dass Jürgen weiß, dass er sich falsch verhalten hat. Dafür spricht: Jürgen entschuldigt sich bei Maurice, den er auch mag, wie er den anderen gegenüber mehrfach betont.

Emotionalster Moment: Timur weint und weint. Zunächst beginnt ein harmloses Gespräch zwischen dem GZSZ-Star und Anna-Carina. Timur gesteht, dass er Angst hat, für eine Dschungelprüfung ausgewählt zu werden. Aufgrund seiner sportlichen Statur seien die Erwartungen groß und was, wenn er ohne Stern zurückkehrt? Doch dann kommen beide auf das Thema Heimweh zu sprechen und der 35-Jährige kann sich nicht mehr zurückhalten. Er vermisst seine Tochter und kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten.

Bester Spruch: Maurice sinniert beim Kochen: „Mehrere Breie verderben das Essen“.

Wer muss in die Prüfung? Edith, Sam

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp

Lilly Becker (48, Model)

Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

Anna-Carina Woitschack (32, Schlagersängerin)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Sam Dylan (39, Reality-Star)

Jörg Dahlmann (66, Sport-Kommentator)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Timur Ülker (35, Schauspieler)

Yeliz Koç (31, Reality-Star)

Jürgen Hingsen (66, ehemaliger Zehnkämpfer)

Nina Bott (47, Schauspielerin)