Die geplante neue „Bedarfswehrpflicht“ und ein mögliches „Zufallsverfahren“ haben weitreichende Konsequenzen – vorerst aber nur für Männer. Kommt ein „Gesellschaftsjahr“?
13.11.2025 - 13:31 Uhr
Schon 2026 soll in Deutschland das neue „Wehrdienst-Modernisierungsgesetz“ in Kraft treten. Während die klassische Wehrpflicht weiterhin ausgesetzt bleibt, kommt auf junge Menschen etwas Neues zu - allerdings mit Geschlechterunterschied: Für Männer gibt es zusätzliche Pflichten, für Frauen bleibt alles freiwillig.