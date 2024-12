Immer wenn Wichtiges im Bundestag ansteht, schalten auch viele Bürgerinnen und Bürger ein, um die Debatte zu verfolgen. Nicht nur was inhaltlich gesprochen wird, ist dabei interessant – auch die Gepflogenheiten und Besonderheiten des deutschen Parlaments fallen auf.

Der ein oder andere Zuschauer dürfte sich beispielsweise schon einmal gefragt haben, wer eigentlich vor dem Redner oder der Rednerin sitzt?

Wer sitzt im Bundestag vor dem Redner?

Vor dem Redner oder der Rednerin im Bundestag – also gewissermaßen in der ersten Reihe – sitzen Stenografinnen und Stenografen – sie blicken in Richtung der Abgeordneten. Die Damen und Herren sind zuständig für das sogenannte Plenarprotokoll. Dabei werden neben allen Redebeiträgen beispielsweise auch die Reaktionen der Abgeordneten festgehalten – es darf ihnen also nichts entgehen.

Damit sie beispielsweise auch Zwischenrufe oder Applaus mitbekommen, haben sie extra Lautsprecher. Es wird also auch die Atmosphäe in den Protokollen eingefangen. „Parlamentsstenografen beherrschen Redegeschwindigkeiten bis zu 500 Silben pro Minunte“, schreibt der Deutsche Bundestag in seinem ABC. So schnell schreiben kann natürlich niemand, deshalb nutzen die Stenografen Kurzschrift (Stenografie).

Stenografen im deutschen Bundestag: Ihnen entgeht nichts. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Warum wechseln sich die Stenografen im Bundestag ab?

Dass das ermüdend sein kann, ist wenig verwunderlich. Deshalb wechseln sich die Stenografen ab. Im Einsatz sind immer zwei – einer wird nach fünf Minuten abgelöst, der andere nach 30.

Im Bundestag arbeiten insgesamt 33 Stenografinnen und Stenografen. Ein Revisor prüft das von den Stenografen erstellte Protokoll. Nach weiteren Kontrollen, auch durch die Redner selbst, steht das Plenarprotokoll in der Regel am nächsten Arbeitstag zum Download zur Verfügung.

Im Prinzip wäre es technisch zwar möglich, die Stenografinnen und Stenografen durch eine elektronische Video-Aufzeichnung und anschließende Bearbeitung mit Künstlicher Intelligenz zu ersetzen (Video to text).

Was kommt ins Protokoll des Bundestags?

Das ist jedoch nicht vorgesehen, da die Hoheit über das Protokoll bei der Bundestagspräsidentin liegt. Gelegentlich kommt es zum Beispiel dazu, dass ungehörige Äußerungen wie Schimpfwörter gestrichen werden.

Um Verfälschungen im Protokoll zu verhindern, können die Abgeordneten im Übrigen Einspruch einlegen und im Ausschuss oder Plenum über die endgültige Fassung abstimmen. Auch dürfte sich eine KI mit Zwischenrufen und Stimmungen relativ schwer tun.