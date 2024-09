Wer verwendet noch Pager?

Piepser und Funkempfänger: Warum Pager nicht aussterben und wer sie heute noch benutzt. Der Einsatz geht weit über den Bereich von Militär, Geheimdiensten und Terroristen hinaus.

Michael Maier 18.09.2024 - 12:19 Uhr

Lösen kleine Piepser durch die Explosionen bei der Hisbollah im Libanon einen großen Krieg in Nahost aus? Pager, auch als „Funkmeldeempfänger“ bekannt, sind kleine drahtlose Geräte zur Übermittlung von Signalen oder Nachrichten. Obwohl sie bereits in den 1950er Jahren entwickelt wurden und ihre Blütezeit in den 1980ern hatten, sind Pager auch heute noch in Gebrauch. Aber wer benutzt noch Pager und warum?