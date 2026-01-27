Wer wird die Nachfolge von Jerome Powell als Vorsitz der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) antreten und die Zukunft der US-Geldpolitik prägen? Über diese Personalien wir spekuliert.
27.01.2026 - 12:37 Uhr
Die Finanzwelt blickt gespannt auf die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, wer der nächste Vorsitzende der Federal Reserve (FED) wird. Die Amtszeit des aktuellen FED-Chefs Jerome Powell endet im Mai und die Bekanntgabe seines Nachfolgers könnte bereits in den kommenden Tagen erfolgen. Die Diskussionen und Spekulationen an den Märkten laufen auf Hochtouren und drei Namen stehen besonders im Fokus: Kevin Warsh, Christopher Waller und Rick Rieder.