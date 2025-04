Ein Kardinalstaatssekretär als möglicher neuer Papst: Britische Buchmacher sehen Pietro Parolin in Führung. Doch ein Sprichwort warnt: „Wer als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal wieder heraus.“

Nach dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag beginnt bald das jahrhundertealte Ritual der Papstwahl. 135 wahlberechtigte Kardinäle unter 80 Jahren treten nach der Beerdigung zum Konklave im Vatikan zusammen, um den neuen Papst zu bestimmen. Eine historische Besonderheit: Die Mehrheit dieser Kardinäle wurde von Franziskus selbst ernannt.

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin gilt bei Wettanbietern als Favorit. Bei Paddypower liegt seine Siegchance bei 40 Prozent (Quote 6:4), während William Hill ihm eine Wahrscheinlichkeit von 36,4 Prozent (Quote 7:4) einräumt. Der 70-jährige Italiener steht für eine Fortsetzung des Kurses von Franziskus, vertritt aber in Fragen wie der Homo-Ehe traditionelle Positionen. Das Wettportal Polymarket, das auch schon den Wahlsieg von Donald Trump vohergesagt hatte, veranschlagt Parolins Chancen auf 34 Prozent.

Lesen Sie auch

Papst für Krisenzeiten?

Jedoch wäre es in der über 2000-jährigen Kirchengeschichte erst das dritte Mal, dass ein amtierender Kardinalstaatssekretär zum Papst gewählt wird. Das letzte Mal war das 1939 bei Eugenio Pacelli der Fall. Der spätere Pius XII. hatte die Kirche dann 17 Jahre lang durch schwere Zeiten zu leiten.

Gleichauf mit Pietro Parolin sehen die Buchmacher von William Hill den Philippiner Luis Antonio Tagle (Quote 7:4). Der 67-Jährige vertritt in vielen Fragen liberalere Ansichten als Franziskus und hat chinesische Wurzeln. Ein asiatischer Papst wäre zudem ein Novum in der Kirchengeschichte.

Unsere Empfehlung für Sie Papstwahl Machtpoker und Intrigen im Vatikan Fast 1000 Jahre alt ist das Verfahren, nach dem die Kardinäle ein neues Oberhaupt bestimmen: Abschottung und strenge Regeln sichern der ältesten Wahlmonarchie der Welt ihre Kontinuität und Unabhängigkeit.

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin

Geboren: 17. Januar 1955 in Schiavon, Venetien

Priesterweihe: 27. April 1980 in Vicenza

Studium: Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Gregoriana

1986: Eintritt in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls

1986-1989: Diplomat in Nigeria

1989-1992: Diplomat in Mexiko

2002-2009: Untersekretär für die Beziehungen zu den Staaten

2009-2013: Apostolischer Nuntius in Venezuela

Seit 2013: Kardinalstaatssekretär unter Papst Franziskus

2014: Ernennung zum Kardinal

2020: Beförderung zum Kardinalbischof

2023: Dekan des Kardinalskollegiums

Gilt als erfahrener Diplomat und Krisenmanager

Spricht fließend Italienisch, Englisch, Französisch und Spanisch

Bekannt für seine moderaten aber traditionsbewussten Positionen

Setzt sich für Dialog mit China und verbesserte Beziehungen zu Russland ein

Ein Ungar als Papst?

Weitere Kandidaten sind der Italiener Matteo Zuppi, der sich als Vermittler im Ukraine-Krieg einen Namen machte, sowie der konservative ungarische Kardinal Péter Erdö. Letzterer wird bei William Hill mit einer Quote von 8:1 (11,1 Prozent) gehandelt.

Auch andere Namen werden genannt: Pierbattista Pizzaballa, der als Patriarch von Jerusalem Erfahrung im Nahost-Konflikt sammelte, der kongolesische Erzbischof Fridolin Ambongo Besungu als möglicher erster afrikanischer Papst, sowie Jean-Marc Aveline aus Marseille und Jean-Claude Hollerich aus Luxemburg. Als möglicherweise „papabile“ gelten aber auch weitere Überraschungskandidaten.

Die Wettmärkte favorisieren aktuell jedenfalls einen europäischen Nachfolger mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent. Ein altes römisches Sprichwort mahnt jedoch zur Vorsicht: „Wer als Papst ins Konklave hineingeht, kommt als Kardinal heraus.“